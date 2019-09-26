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Фоньини назвал приглашение на Кубок Лэйвера наградой за все 15 лет карьеры

Фоньини назвал приглашение на Кубок Лэйвера наградой за все 15 лет карьеры
Теннис / ATP 0

Итальянский теннисист Фабио Фоньини поделился опытом выступления на выставочном командном турнире Laver Cup.

«Я никогда не забуду эту неделю, просто потрясающий опыт. Это стало наградой за ту карьеру, которую я строил на протяжении 15 лет. Общение с такими парнями на скамейке — это приятное воспоминание, которое я навсегда оставлю при себе.

Федерер и Надаль — очень спокойные парни, рядом с которыми действительно чувствуешь себя комфортно. Они и есть история нашего спорта. Вы можете попросить совета, и они помогут. Они уникальны», — цитирует Фоньини Sky Sports.

В настоящее время 32-летний Фоньини является 11-й ракеткой мира. Фабио стал победителем Кубка Лэйвера — 2019 в составе команды Европы.

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