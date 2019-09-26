Фоньини назвал приглашение на Кубок Лэйвера наградой за все 15 лет карьеры
Итальянский теннисист Фабио Фоньини поделился опытом выступления на выставочном командном турнире Laver Cup.
«Я никогда не забуду эту неделю, просто потрясающий опыт. Это стало наградой за ту карьеру, которую я строил на протяжении 15 лет. Общение с такими парнями на скамейке — это приятное воспоминание, которое я навсегда оставлю при себе.
Федерер и Надаль — очень спокойные парни, рядом с которыми действительно чувствуешь себя комфортно. Они и есть история нашего спорта. Вы можете попросить совета, и они помогут. Они уникальны», — цитирует Фоньини Sky Sports.
В настоящее время 32-летний Фоньини является 11-й ракеткой мира. Фабио стал победителем Кубка Лэйвера — 2019 в составе команды Европы.
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