Первая ракетка мира Барти с трудом победила обидчицу Кудерметовой в Ухане

Австралийская теннисистка Эшли Барти, посеянная на турнире в Ухане (Китай) под первым номером, пробилась в полуфинал, обыграв представительницу Хорватии Петру Мартич со счётом 7:6 (8:6), 3:6, 6:3. Продолжительность противостояния составила 2 часа 21 минуту.

Первая ракетка мира 7 раз подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 4 из 9 брейк-пойнтов, На счету её соперницы, в минувшем раунде победившей россиянку Веронику Кудерметову, 10 эйсов, 4 двойные ошибки и 4 брейка.

За выход в финал Барти поспорит с победительницей матча Елена Рыбакина (Казахстан, WC) — Арина Соболенко (Беларусь, 9).

Соболенко является действующей чемпионкой турнира в Ухане. В прошлогоднем финале она обыграла эстонку Анетт Контавейт со счётом 6:3, 6:3.