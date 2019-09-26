Первая ракетка мира Барти с трудом победила обидчицу Кудерметовой в Ухане
Австралийская теннисистка Эшли Барти, посеянная на турнире в Ухане (Китай) под первым номером, пробилась в полуфинал, обыграв представительницу Хорватии Петру Мартич со счётом 7:6 (8:6), 3:6, 6:3. Продолжительность противостояния составила 2 часа 21 минуту.
Первая ракетка мира 7 раз подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 4 из 9 брейк-пойнтов, На счету её соперницы, в минувшем раунде победившей россиянку Веронику Кудерметову, 10 эйсов, 4 двойные ошибки и 4 брейка.
За выход в финал Барти поспорит с победительницей матча Елена Рыбакина (Казахстан, WC) — Арина Соболенко (Беларусь, 9).
Соболенко является действующей чемпионкой турнира в Ухане. В прошлогоднем финале она обыграла эстонку Анетт Контавейт со счётом 6:3, 6:3.
Ухань. 1/4 финала
26 сентября 2019, четверг. 09:30 МСК
1
Эшли Барти
Э. Барти
Окончен
2 : 1
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22
Петра Мартич
П. Мартич
Барти останется первой ракеткой мира по итогам турнира в Ухане
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