Циципас: говорят, в Греции популярнее меня только Coca-Cola? Надеюсь, это не так

Греческий теннисист Стефанос Циципас оценил высокий уровень популярности у себя на родине. По шутливому замечанию одного из его друзей, известнее Стефаноса в Греции лишь бренд Coca-Cola.



«Не знаю, правда ли это, но надеюсь, что нет. Здорово, что мне уделяют много внимания, но, как по мне, слишком рано. Существует ещё множество вещей, которые мне нужно улучшить, много целей, которые мне нужно достичь.



В целом же приятно, что люди всё больше уважают меня, чаще обсуждают», — цитирует Циципаса Hindustan Times.



На этой неделе 21-летний уроженец Афин выступает на турнире в Чжухае (Китай). В матче за выход в 1/4 финала первый сеяный сыграет с Адрианом Маннарино, представляющим Францию.

Циципас: хочу пробиться на Итоговый турнир, но хороших результатов нет с августа