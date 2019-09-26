Раонич: в ближайшие 9 месяцев Надаль догонит Федерера по титулам на ТБШ

Канадский теннисист Милош Раонич поделился ожиданиями от противостояния представителей «Большой тройки» на турнирах Grand Slam 2020 года. Швейцарец Роджер Федерер выиграл 20 турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, испанец Рафаэль Надаль — 19, серб Новак Джокович — 16.



«Сейчас сложно представить, что „Ролан Гаррос“ выиграет кто-то кроме Надаля. Но ахиллесовой пятой может стать его здоровье. Кто будет фаворитом на Australian Open и Уимблдоне? Пожалуй, Новак. Надеюсь, проблемы с его левым плечом не затянутся.

Думаю, в ближайшие 9 месяцев Рафа сравняется с Роджером по количеству титулов на турнирах «Большого шлема». Новак также, вероятнее всего, приблизиться к Федереру", — приводит слова Раонича Tennis Head.