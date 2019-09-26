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Раонич: в ближайшие 9 месяцев Надаль догонит Федерера по титулам на ТБШ

Раонич: в ближайшие 9 месяцев Надаль догонит Федерера по титулам на ТБШ
Теннис / Большой шлем 0

Канадский теннисист Милош Раонич поделился ожиданиями от противостояния представителей «Большой тройки» на турнирах Grand Slam 2020 года. Швейцарец Роджер Федерер выиграл 20 турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, испанец Рафаэль Надаль — 19, серб Новак Джокович — 16.

«Сейчас сложно представить, что „Ролан Гаррос“ выиграет кто-то кроме Надаля. Но ахиллесовой пятой может стать его здоровье. Кто будет фаворитом на Australian Open и Уимблдоне? Пожалуй, Новак. Надеюсь, проблемы с его левым плечом не затянутся.

Думаю, в ближайшие 9 месяцев Рафа сравняется с Роджером по количеству титулов на турнирах «Большого шлема». Новак также, вероятнее всего, приблизиться к Федереру", — приводит слова Раонича Tennis Head.

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