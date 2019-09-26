Федерер: в хорошем ресторане могу съесть что угодно. Вплоть до морских ежей

Швейцарский теннисист Роджер Федерер рассказал о своих гастрономических предпочтениях.
«Когда я попадаю в хороший ресторан, то могу съесть что угодно. Вплоть до морских ежей. Под хорошим соусом я могу попробовать сумасшедшие блюда.
Готовил ли я самостоятельно пасту? Да, но это было давно. Да и получилось, честно говоря, не очень. Я не очень хорош в готовке в принципе, поэтому всегда рад, когда рядом оказывается жена или мама.
Иногда вкусно готовят и мои дочери. Во время US Open они готовили мне кашу на завтрак… и она сгорела. Было забавно, но Мирке было невесело — она ещё долго не могла отмыть посуду.
Если говорить о моём предматчевом рационе, то я предпочитаю салат и пасту. На протяжении всей карьеры я был вегетарианцем, поэтому не испытывал никаких проблем», — цитирует Федерера Tennis World USA.
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