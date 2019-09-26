Циципас рассказал, как молодые игроки могут обойти Федерера, Надаля и Джоковича

Греческий теннисист Стефанос Циципас прокомментировал попытки молодых теннисистов пробиться в элиту мирового тенниса.
«Чтобы подняться в рейтинге, мы должны обыгрывать Роджера, Рафу и Новака. Задача, безусловно, не из лёгких, но каждый из молодых парней работает над этим. Как гласит мой лозунг, не ждите возможностей, ищите их сами. Именно поэтому мне нравится идти вперёд, а не ждать. Когда ты ждёшь, то стоишь на месте, а когда стоишь на месте, ты сдался», — цитирует Циципаса Hindustan Times.
На этой неделе 21-летний уроженец Афин выступает на турнире в Чжухае (Китай). В матче за выход в 1/4 финала первый сеяный сыграет с французом Адрианом Маннарино.
В настоящее время самым рейтинговым из молодых теннисистов является россиянин Даниил Медведев, который является четвёртой ракеткой мира. Первые три строчки рейтинга АТР занимают Новак Джокович, Рафаэль Надаль и Роджер Федерер.
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