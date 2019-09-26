Федерер: когда меня спрашивали о политике, я думал: «Кого волнует моё мнение?»

Швейцарский теннисист Роджер Федерер рассказал, как повысился уровень внимание к нему после значительных улучшений результатов в начале карьеры.



«В начале карьеры я и представить не мог, сколько внимания со стороны средств массовой информации я могу получить.



Когда я стал первой ракеткой мира, пресса внезапно начала удивлять меня. Она задавали вопрос о моём форхенде, а следом — о политике. Я думал: «Что? Я же теннисист. Кого вообще волнует моё мнение о политике?!», — цитирует Федерера Tennis World USA.



В настоящее время 38-летний уроженец Базеля является третьей ракеткой мира. Федерер — рекордсмен по количеству недель, в течение которых он являлся первой ракеткой мира и по количеству побед на турнирах «Большого шлема».

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