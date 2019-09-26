Медведев рассказал, какой вопрос от журналистов ему надоел больше всего

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал о самом надоедливом вопросе от журналистов.



«Наверное, вопрос о том, как я пришёл в теннис. Его обычно задают журналисты из других стран, которые плохо меня знают. Я рассказывал об этом уже тысячу раз, все можно найти в интернете и сейчас уже просто жаль тратить время. А вот на новые интересные темы разговаривать с журналистами я люблю», — цитирует Медведева «Коммерсантъ».



В настоящее время 23-летний уроженец Москвы является четвёртой ракеткой мира. На прошлой неделе россиянин стал победителем соревнований в Санкт-Петербурге. В решающем матче он оказался сильнее хорвата Борны Чорича — 6:3, 6:1.

В начале сентября Даниил пробился в финал Открытого чемпионата США, где уступил Рафаэлю Надалю из Испании — 5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6.