Циципас не смог доиграть матч в Чжухае из-за проблем с дыханием

Седьмая ракетка мира из Греции Стефанос Циципас был вынужден сняться с матча второго круга соревнований в Чжухае (Китай). Выиграв первую партию у француза Адриана Маннарино, 21-летний грек вызвал врача на корт по ходу второго сета.



Пожаловавшись на проблемы с лёгкими, он продолжил игру, однако уже через 20 минут, проиграв второй сет, от повторно прибегнул к помочи врача, после чего отказался от продолжения дальнейшей борьбы.



Следующим соперником Маннарино на соревнованиях категории АТР 250 Zhuhai Championship станет представитель Боснии Дамир Джумхур. Циципас посеян на соревнованиях под первым номером.

