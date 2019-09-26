Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Джокович заявился на турнир в Токио, невзирая на травму

Джокович заявился на турнир в Токио, невзирая на травму
Теннис / ATP 0

Первая ракетка мира Новак Джокович планирует сыграть на соревнованиях в Токио (Япония). Об этом в своём «твиттере» сообщает теннисный журналист Кристофер Клэри со ссылкой на представителей команды серба.

Также Клэри сообщает, что в случае успешного выступления в столице Японии, Джокович готов выступить и на «Мастерсе» в Шанхае.

Напомним, Новак не сумел завершить матч четвёртого круга Открытого чемпионата США против Стэна Вавринки из-за травмы плеча. Позже появилась информация о том, что лидеру рейтинга АТР может потребоваться операция.

Действующим чемпионом соревнований в Токио является первая ракетка России Даниил Медведев. В финале прошлогоднего розыгрыша он обыграл японца Кей Нисикори — 6:2, 6:4.

Джоковичу может потребоваться операция на плече
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент