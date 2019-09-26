Джокович заявился на турнир в Токио, невзирая на травму
Первая ракетка мира Новак Джокович планирует сыграть на соревнованиях в Токио (Япония). Об этом в своём «твиттере» сообщает теннисный журналист Кристофер Клэри со ссылкой на представителей команды серба.
Также Клэри сообщает, что в случае успешного выступления в столице Японии, Джокович готов выступить и на «Мастерсе» в Шанхае.
Напомним, Новак не сумел завершить матч четвёртого круга Открытого чемпионата США против Стэна Вавринки из-за травмы плеча. Позже появилась информация о том, что лидеру рейтинга АТР может потребоваться операция.
Действующим чемпионом соревнований в Токио является первая ракетка России Даниил Медведев. В финале прошлогоднего розыгрыша он обыграл японца Кей Нисикори — 6:2, 6:4.
Джоковичу может потребоваться операция на плече
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