Джокович заявился на турнир в Токио, невзирая на травму

Первая ракетка мира Новак Джокович планирует сыграть на соревнованиях в Токио (Япония). Об этом в своём «твиттере» сообщает теннисный журналист Кристофер Клэри со ссылкой на представителей команды серба.



Также Клэри сообщает, что в случае успешного выступления в столице Японии, Джокович готов выступить и на «Мастерсе» в Шанхае.



Напомним, Новак не сумел завершить матч четвёртого круга Открытого чемпионата США против Стэна Вавринки из-за травмы плеча. Позже появилась информация о том, что лидеру рейтинга АТР может потребоваться операция.

Действующим чемпионом соревнований в Токио является первая ракетка России Даниил Медведев. В финале прошлогоднего розыгрыша он обыграл японца Кей Нисикори — 6:2, 6:4.