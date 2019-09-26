Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Кирьос отреагировал на условное отстранение от тенниса

Кирьос отреагировал на условное отстранение от тенниса
Теннис / ATP 0

Австралийский теннисист Ник Кирьос прокомментировал наказание, которое получил от Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) по итогам его матча с россиянином Кареном Хачановым на турнире в Цинциннати.

«Ребята, расслабьтесь, я всё ещё могу играть. Я просто на испытательном сроке. Я буду продолжать играть и игра по-прежнему будет весёлой. Я просто буду вынужден скрывать своё поведение», — написал Кирьос в «сторис» своего «инстаграма».

Напомним, АТР установила Кирьосу испытательный срок в шесть месяцев. За это время он не может получать предупреждения за неспортивное поведение и обязан работать с психологом. В противном случае он будет отстранён от выступлений на 16 недель и оштрафован на $ 16 тысяч.

Кирьос условно отстранён от тенниса на 16 недель за выходки в матче с Хачановым
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент