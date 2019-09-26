Кирьос отреагировал на условное отстранение от тенниса

Австралийский теннисист Ник Кирьос прокомментировал наказание, которое получил от Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) по итогам его матча с россиянином Кареном Хачановым на турнире в Цинциннати.



«Ребята, расслабьтесь, я всё ещё могу играть. Я просто на испытательном сроке. Я буду продолжать играть и игра по-прежнему будет весёлой. Я просто буду вынужден скрывать своё поведение», — написал Кирьос в «сторис» своего «инстаграма».



Напомним, АТР установила Кирьосу испытательный срок в шесть месяцев. За это время он не может получать предупреждения за неспортивное поведение и обязан работать с психологом. В противном случае он будет отстранён от выступлений на 16 недель и оштрафован на $ 16 тысяч.

Кирьос условно отстранён от тенниса на 16 недель за выходки в матче с Хачановым