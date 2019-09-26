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Медведев ответил на вопрос о создании собственного логотипа

Медведев ответил на вопрос о создании собственного логотипа
Теннис / ATP 0

Российский теннисист Даниил Медведев считает, что следовать примеру Роджера Федерера, Рафаэля Надаля и Новака Джоковича и создавать собственный логотип ему пока рано.

«Пока я об этом не задумывался. Причина очевидна: я даже близко не подобрался к тем высотам, которых достигли эти спортсмены грандиозного масштаба. И чтобы приблизиться к ним, мне ещё предстоит проделать неимоверно тяжелую работу.», — цитирует Медведева «Коммерсантъ».

В настоящее время 23-летний уроженец Москвы является четвёртой ракеткой мира. На прошлой неделе россиянин стал победителем соревнований в Санкт-Петербурге. В решающем матче он оказался сильнее хорвата Борны Чорича — 6:3, 6:1.

В начале сентября Даниил пробился в финал Открытого чемпионата США, где уступил Рафаэлю Надалю из Испании — 5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6.

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