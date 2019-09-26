Первый гейм матча Свитолина — Риске продлился более 15 минут

Впечатляющий по длительности гейм сыграли украинка Элина Свитолина и американка Элисон Риске в четвертьфинальном матче соревнований в Ухане (Китай). Одно очко теннисистки разыгрывали более 15 минут.



Для определения победительницы девушкам понадобилось 24 розыгрыша. Четыре раза геймбол имела третья ракетка мира из Украины, однако ни одного из них реализовать ей не удалось. Риске, в свою очередь, взять подачу соперницы смогла лишь с шестой попытки. Тем удивительнее, что следующие три гейма Свитолина проиграла всего за 11 минут.



Напомним, 13 сентября, на соревнованиях в Гуанчжоу Свитолина провела ещё один марафонский гейм. Для определения победителя Элине и француженке Кристине Младенович потребовалось 42 розыгрыша.



Напомним, победительница данного матча разыграет путёвку в финал соревнований с Петрой Квитовой из Чехии. Действующей чемпионкой турнира является беларуска Арина Соболенко. В финале прошлогоднего розыгрыша она обыграла эстонку Анетт Контавейт — 6:3, 6:3.

Свитолина и Младенович провели гейм, состоящий из 42 розыгрышей