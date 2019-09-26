«Если буду играть в 38, уведите меня с корта». Серене припомнили старое интервью

Сегодня, 26 сентября, 23-кратной чемпионке турниров «Большого шлема» американкк Серена Уильямс исполнилось 38 лет. Уроженка Сагинау продолжает успешно выступать, однако ещё восемь лет назад теннисистка была убеждена, что в этом возрасте ей однозначно стоит завершить карьеру.



Журналисты издания Baseline Tennis вспомнили об интервью американки, которое она дала после победы на Уимблдоне в 2010 году. Тогда спортсменку спросили: «Как думаете, каковы ваши шансы выступать до 38 лет?» Американка ответила: «До 38? Если вдруг ещё буду выступать, я попрошу вас лично взять и увести меня с корта. Нет шансов, что я продолжу играть в 38 лет».



Однако теннисистка продолжает выступать, и её тренер Патрик Муратоглу настроен оптимистично. «Если Серена захочет, она будет играть и после 40. Если она будет чувствовать, что ещё может выигрывать турниры «Большого шлема», то будет продолжать выступать», — считает специалист.

Муратоглу: Серена сможет играть и после 40