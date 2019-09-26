Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Пелья: сделать предложение девушке было намного сложнее, чем играть с Федерером

Пелья: сделать предложение девушке было намного сложнее, чем играть с Федерером
Теннис / ATP 0

Аргентинский теннисист Гидо Пелья, занимающий 22-ю строчку рейтинга ATP, сравнил впечатления от матча со швейцарцем Роджером Федерером с предложением, которое сделал своей девушке.

«Что сложнее: сделать предложение или сыграть с Федерером? Однозначно предложение. За 10 минут до матча с Роджером понимаешь, что готов играть и что тебя ждёт, а в свадьбе ты не уверен до тех самых пор, пока не сделаешь предложение. Поэтому я бы предпочёл играть с Федерером всю свою жизнь.

Какие задачи ставлю перед собой? Попытаться пробиться 20-ку лучших или хотя бы остаться в топ-32, что позволит получить посев на турнирах «Большого шлема», которые наиболее важны. Там самые значительные призовые и можно заработать побольше очков», — приводит слова Пельи Tennis World USA.

Аргентинец дважды в карьере встречался с Роджером Федерером. Обе встречи выиграл швейцарец.

Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент