Пелья: сделать предложение девушке было намного сложнее, чем играть с Федерером

Аргентинский теннисист Гидо Пелья, занимающий 22-ю строчку рейтинга ATP, сравнил впечатления от матча со швейцарцем Роджером Федерером с предложением, которое сделал своей девушке.
«Что сложнее: сделать предложение или сыграть с Федерером? Однозначно предложение. За 10 минут до матча с Роджером понимаешь, что готов играть и что тебя ждёт, а в свадьбе ты не уверен до тех самых пор, пока не сделаешь предложение. Поэтому я бы предпочёл играть с Федерером всю свою жизнь.
Какие задачи ставлю перед собой? Попытаться пробиться 20-ку лучших или хотя бы остаться в топ-32, что позволит получить посев на турнирах «Большого шлема», которые наиболее важны. Там самые значительные призовые и можно заработать побольше очков», — приводит слова Пельи Tennis World USA.
Аргентинец дважды в карьере встречался с Роджером Федерером. Обе встречи выиграл швейцарец.
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