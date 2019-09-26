Пелья: сделать предложение девушке было намного сложнее, чем играть с Федерером

Аргентинский теннисист Гидо Пелья, занимающий 22-ю строчку рейтинга ATP, сравнил впечатления от матча со швейцарцем Роджером Федерером с предложением, которое сделал своей девушке.



«Что сложнее: сделать предложение или сыграть с Федерером? Однозначно предложение. За 10 минут до матча с Роджером понимаешь, что готов играть и что тебя ждёт, а в свадьбе ты не уверен до тех самых пор, пока не сделаешь предложение. Поэтому я бы предпочёл играть с Федерером всю свою жизнь.



Какие задачи ставлю перед собой? Попытаться пробиться 20-ку лучших или хотя бы остаться в топ-32, что позволит получить посев на турнирах «Большого шлема», которые наиболее важны. Там самые значительные призовые и можно заработать побольше очков», — приводит слова Пельи Tennis World USA.



Аргентинец дважды в карьере встречался с Роджером Федерером. Обе встречи выиграл швейцарец.