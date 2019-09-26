Эффектная свеча Маррея в матче с де Минором. Видео
Бывшая первая ракетка мира Энди Маррей в матче второго круга турнира в Чжухае (Китай) с австралийцем Алексом де Минором в первом сете отметился эффектным ударом. При счёте 5:4 (15:15) в его пользу, британец запустил за спину оппоненту эффектную свечку.
Видео доступно на официальной странице ATP в «твиттере».
Маррей, который после продолжительной травмы вернулся к соревнования в одиночном разряде, в итоге уступил де Минору — 6:4, 2:6, 4:6. Теперь следующим соперником австралийца станет четвёртый сеяный — хорват Борна Чорич, обыгравший хозяина соревнований китайца У Ди, получившего уайлд-кард от организаторов, со счётом 6:3, 6:3.
Напомним, что призовой фонд турнира категории ATP 250 в Чжухае составляет $ 1 млн.
Маррей в трёх сетах уступил де Минору во втором круге турнира в Чжухае
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