Эффектная свеча Маррея в матче с де Минором. Видео

Бывшая первая ракетка мира Энди Маррей в матче второго круга турнира в Чжухае (Китай) с австралийцем Алексом де Минором в первом сете отметился эффектным ударом. При счёте 5:4 (15:15) в его пользу, британец запустил за спину оппоненту эффектную свечку.

Видео доступно на официальной странице ATP в «твиттере».

Маррей, который после продолжительной травмы вернулся к соревнования в одиночном разряде, в итоге уступил де Минору — 6:4, 2:6, 4:6. Теперь следующим соперником австралийца станет четвёртый сеяный — хорват Борна Чорич, обыгравший хозяина соревнований китайца У Ди, получившего уайлд-кард от организаторов, со счётом 6:3, 6:3.



Напомним, что призовой фонд турнира категории ATP 250 в Чжухае составляет $ 1 млн.