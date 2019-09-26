Циципас выступит на турнире в Пекине, несмотря на проблемы с дыханием

Шестая ракетка мира грек Стефанос Циципас заявил, что сыграет на турнире категории ATP 500 в Пекине (Китай), который состоится с 28 сентября по 6 октября. Проблемы со здоровьем, возникшие на турнире в Чжухае, не помешают ему выступить. Об этом сообщает официальный сайт ATP Tour.
Циципас не сумел довести до конца матч второго круга с французом Адрианом Маннарино. Выиграв первую партию, 21-летний грек вызвал врача на корт в ходе второго сета. Пожаловавшись на проблемы с лёгкими, он продолжил игру, однако уже через 20 минут, проиграв второй сет, он повторно прибегнул к помощи врача, после чего отказался от продолжения дальнейшей борьбы.
«Мне жаль всех фанатов, которые пришли посмотреть на мою игру сегодня вечером в Чжухае. Я очень старался, но, к сожалению, мне пришлось сняться, так как я изо всех сил пытался дышать на корте. Спасибо всем. Извините, что не смог пройти этот путь до конца», — отметил грек.
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