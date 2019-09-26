Федерер: ходить на теннисные матчи после завершения карьеры будет очень трудно

Швейцарский теннисист Роджер Федерер ответил на вопрос, планирует ли он посещать теннисные матчи после того, как завершит карьеру профессионального спортсмена.

«Хороший вопрос. Я думаю, да. Было бы абсолютно неправильно завершить карьеру полностью. Я слишком люблю теннис. Поначалу это будет трудно для меня – просто сидеть и не иметь возможности влиять на игру. Особенно на стадионах, где люди вокруг смотрят на тебя с больших экранов. Это будет сложно», — приводит слова Федерера Tennis World USA.



В настоящее время 38-летний уроженец Базеля является третьей ракеткой мира. Федерер — рекордсмен по количеству недель, в течение которых он являлся первой ракеткой мира, и по количеству побед на турнирах «Большого шлема».

