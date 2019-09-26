Федерер — о еде на корте: всё ещё отношу себя к старой школе

Швейцарский теннисист Роджер Федерер рассказал, что старается во время матчей не использовать энергетические батончики и другу еду, а просто пьёт воду.

«Если мне действительно что-то нужно, ем специальные энергетики. Но это случается не часто. Я всё ещё отношу себя к старой школе, только пью воду. Стараюсь, как правило, есть как можно раньше утром и хочу, чтобы мои дети поступали так же. Думаю, важно попробовать всё и преподать хороший пример. Я никогда не сидел на диете, но после завершения карьеры хотел бы попробовать», — приводит слова Федерера Tennis World USA.



В настоящее время 38-летний уроженец Базеля является третьей ракеткой мира. Федерер — рекордсмен по количеству недель, в течение которых он был первой ракеткой мира, и по количеству побед на турнирах «Большого шлема».