Маррей: сейчас играю на уровне топ-70 рейтинга ATP

Бывшая первая ракетка мира британец Энди Маррей, стремящийся вернуться в элиту мужского тенниса после продолжительной паузы, связанной с травмой бедра, поделился мыслями о своём состоянии в матче с седьмым сеяным турнира в Чжухае (Китай) австралийцем Алексом де Минором (6:4, 2:6, 4:6).



«Сейчас я не выступаю наравне с топ-20, топ-30 рейтинга ATP. Возможно, пока играю только на уровне топ-70 или топ-60.



Мне удавались один-два хороших розыгрыша, но потом я пытался завершать их быстрее. Выбор ударов становится менее разнообразным, когда устаёшь. Моё тело хорошо держалось после двух довольно длинных матчей, но весь остальной организм просто устал. Из-за этого уровень моей игры упал, чем и смог воспользоваться де Минор», — приводит слова Маррея Sport24.co.za.



Соперником австралийца в матче за выход в полуфинал станет четвёртый сеяный хорват Борна Чорич, обыгравший китайца У Ди (Q) со счётом 6:3, 6:3.