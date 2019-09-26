Экс вторая ракетка мира Ли На — о возвращении Клейстерс: ты шутишь?

Победительница «Ролан Гаррос» — 2011 и Australian Open 2014 бывшая вторая ракетка мира китаянка Ли На рассказала о реакции на возвращение 36-летней бельгийки Ким Клейстерс в профессиональный спорт после семилетнего перерыва.



«Мой менеджер отправил мне сообщение, когда узнал эту новость. «Ты шутишь?» — ответила ему я. Её решение — смелый поступок. Клейстерс очень любит этот вид спорта, потому и решила вернуться. Что бы ни случилось, желаю ей всяческих успехов», — приводит слова Ли На Tennis World USA.



Клейстерс является четырёхкратной победительницей турниров «Большого шлема». Трижды она выигрывала Открытый чемпионат США (2005, 2009, 2010), ей также покорился Australian Open (2011).



О завершении профессиональной карьеры Ким заявила в конце 2012 года, после чего участвовала лишь в ряде турниров для ветеранов. У бельгийки трое детей.