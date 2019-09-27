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Кирьос: в следующие полгода я буду вести себя идеально

Кирьос: в следующие полгода я буду вести себя идеально
Теннис / ATP 0

Австралийский теннисист Ник Кирьос прокомментировал наказание за непристойное поведение в матче с россиянином Кареном Хачановым на турнире в Цинциннати. АТР установила уроженцу Канберры испытательный срок в шесть месяцев. За это время он не должен получать предупреждения за неспортивное поведение и обязан работать с психологом. В противном случае он будет отстранён от выступлений на 16 недель и оштрафован.

«Наверное, в следующие полгода я буду вести себя идеально», — приводит слова Кирьоса AFP.

В своём «инстаграме» Кирьос отреагировал на слова одного из пользователей, который написал, что Ника следовало дисквалифицировать пожизненно.

«Нет. Сейчас я расслабляюсь и отдыхаю. Я буду говорить, когда захочу», — ответил теннисист.

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Ещё одна выходка, и Кирьос лишится тенниса на 16 недель.
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