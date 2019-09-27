Тренер Надаля назвал лучший и худший матчи в карьере подопечного

Франциско Ройг, являющийся тренером испанца Рафаэля Надаля, поделился впечатлениями от долгосрочного сотрудничества с 19-кратным победителем турниров «Большого шлема».

«Я работаю с ним 15 лет, и это всё ещё увлекательно. Я не ожидал, что наше сотрудничество продлится так долго. С годами Рафа понял, что ему нужно проводить розыгрыши короче. Его тело уже не то, что в 20 лет. Не скажу, что сейчас он стал играть лучше, чем раньше. Но если бы Надаль сейчас играл в том же стиле, что раньше, то не показывал бы столь высоких результатов», — приводит слова тренера Tennis World USA.

Ройг также назвал лучший и худший, по его мнению, матчи в карьере Надаля.

«Самой прекрасной, самой эмоциональной была победа на Уимблдоне-2008 над Федерером. Худшее поражение случилось в финале Australian Open 2014 года с Вавринкой», — сказал Ройг.