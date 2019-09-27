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Украинка, разгромившая Калинскую в Ташкенте, взяла всего 3 гейма в полуфинале

Украинка, разгромившая Калинскую в Ташкенте, взяла всего 3 гейма в полуфинале
Теннис / WTA 0

19-летняя украинка Катарина Завацкая не смогла пробиться в финал турнира в Ташкенте (Узбекистан). В полуфинале она проиграла представительнице Румынии Соране Кырсте, посеянной под восьмым номером, со счётом 0:6, 3:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 13 минут.

Катарина, в четвертьфинале разгромившая россиянку Анну Калинскую, ни разу не подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и взяла 2 гейма на подаче соперницы. На счету Сораны 2 эйса, 1 двойная ошибка и 6 брейков.

В финале Кырстя сыграет с победительницей матча Кристина Плишкова (Чехия, 5) — Элисон ван Эйтванк (Бельгия, 3).

В 2018 году чемпионкой турнира в столице Узбекистана стала россиянка Маргарита Гаспарян. Во втором круге нынешнего розыгрыша она проиграла Данке Ковинич из Черногории со счётом 5:7, 4:6.

Ташкент. 1/2 финала
27 сентября 2019, пятница. 09:00 МСК
Катарина Завацкая
142
Украина
Катарина Завацкая
К. Завацкая
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
0 		3  
6 		6  
         
Сорана Кырстя
96
Румыния
Сорана Кырстя
С. Кырстя
Калинская разгромно проиграла украинке Завацкой в 1/4 финала турнира в Ташкенте
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