Украинка, разгромившая Калинскую в Ташкенте, взяла всего 3 гейма в полуфинале

19-летняя украинка Катарина Завацкая не смогла пробиться в финал турнира в Ташкенте (Узбекистан). В полуфинале она проиграла представительнице Румынии Соране Кырсте, посеянной под восьмым номером, со счётом 0:6, 3:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 13 минут.
Катарина, в четвертьфинале разгромившая россиянку Анну Калинскую, ни разу не подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и взяла 2 гейма на подаче соперницы. На счету Сораны 2 эйса, 1 двойная ошибка и 6 брейков.
В финале Кырстя сыграет с победительницей матча Кристина Плишкова (Чехия, 5) — Элисон ван Эйтванк (Бельгия, 3).
В 2018 году чемпионкой турнира в столице Узбекистана стала россиянка Маргарита Гаспарян. Во втором круге нынешнего розыгрыша она проиграла Данке Ковинич из Черногории со счётом 5:7, 4:6.
|1
|2
|3
|
|3
|
|6
- 27 сентября 2019
-
10:31
-
10:23
-
09:59
-
09:48
-
09:24
-
09:09
-
00:11
- 26 сентября 2019
-
23:25
-
22:58
-
22:26
-
22:04
-
21:40
-
21:29
-
21:17
-
20:52
-
20:09
-
19:59
-
19:20
-
18:40
-
18:19
-
17:46
-
17:12
-
16:55
-
16:16
-
16:00
-
15:44
-
15:29
-
15:15
-
14:50
-
14:39
-
14:33
-
14:03
-
13:51
-
13:48
-
13:33