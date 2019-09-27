Украинка, разгромившая Калинскую в Ташкенте, взяла всего 3 гейма в полуфинале

19-летняя украинка Катарина Завацкая не смогла пробиться в финал турнира в Ташкенте (Узбекистан). В полуфинале она проиграла представительнице Румынии Соране Кырсте, посеянной под восьмым номером, со счётом 0:6, 3:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 13 минут.

Катарина, в четвертьфинале разгромившая россиянку Анну Калинскую, ни разу не подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и взяла 2 гейма на подаче соперницы. На счету Сораны 2 эйса, 1 двойная ошибка и 6 брейков.

В финале Кырстя сыграет с победительницей матча Кристина Плишкова (Чехия, 5) — Элисон ван Эйтванк (Бельгия, 3).

В 2018 году чемпионкой турнира в столице Узбекистана стала россиянка Маргарита Гаспарян. Во втором круге нынешнего розыгрыша она проиграла Данке Ковинич из Черногории со счётом 5:7, 4:6.