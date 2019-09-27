Россиянка Кудерметова вышла в финал крупного турнира в Ухане в парном разряде

Российская теннисистка Вероника Кудерметова пробилась в финал турнира в Ухане (Китай) в парном разряде. В полуфинале она в дуэте с хозяйкой кортов Дуань Инъин обыграла представительницу Японии Макото Ниномию и китаянку Ян Чжаосюань со счётом 6:3, 6:1. Продолжительность противостояния составила 58 минут.

Россиянка и китаянка, посеянные под восьмым номером, трижды подали навылет, совершили 1 двойную ошибку и реализовали 5 из 10 брейк-пойнтов. На счету их соперниц ни одного эйса, 2 двойные ошибки и 1 брейк.

В финале Кудерметова и Дуань Инъин поспорят с победительницами матча Элисе Мертенс (Бельгия)/Арина Соболенко (Беларусь, 2) — Деми Схурс (Нидерланды)/Анна-Лена Грёнефельд (Германия, 4).

Турнир с призовым фондом $ 2 828 000 завершится завтра, 28 сентября.