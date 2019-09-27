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Четырёхкратный полуфиналист Уимблдона оценил шансы Маррея выиграть ТБШ

Четырёхкратный полуфиналист Уимблдона оценил шансы Маррея выиграть ТБШ
Теннис / Большой шлем 0

Четырёхкратный полуфиналист Уимблдона британец Тим Хенман оценил прогресс, которого сумел добиться соотечественник Энди Маррей. Бывшая первая ракетка мира набирает форму после продолжительной паузы, связанной с травмой бедра.

«Его прогресс поразителен. У Маррея отличное расписание на концовку сезона. Хочется, чтобы он провёл ещё 12-15 матчей в этом году, чтобы мы смогли оценить его состояние, скорость и выносливость.

Выиграть турнир «Большого шлема» ему будет очень сложно, учитывая его нынешний уровень и то, что моложе он не становится. Думаю, Энди может и будет выигрывать турниры ATP. Но завоевать титул на турнире «Большого шлема» ему будет крайне тяжело", — приводит слова Хенмана Tennis Head.

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