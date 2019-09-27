Четырёхкратный полуфиналист Уимблдона оценил шансы Маррея выиграть ТБШ

Четырёхкратный полуфиналист Уимблдона британец Тим Хенман оценил прогресс, которого сумел добиться соотечественник Энди Маррей. Бывшая первая ракетка мира набирает форму после продолжительной паузы, связанной с травмой бедра.

«Его прогресс поразителен. У Маррея отличное расписание на концовку сезона. Хочется, чтобы он провёл ещё 12-15 матчей в этом году, чтобы мы смогли оценить его состояние, скорость и выносливость.

Выиграть турнир «Большого шлема» ему будет очень сложно, учитывая его нынешний уровень и то, что моложе он не становится. Думаю, Энди может и будет выигрывать турниры ATP. Но завоевать титул на турнире «Большого шлема» ему будет крайне тяжело", — приводит слова Хенмана Tennis Head.