Т. Надаль: Рафа за карьеру выиграет больше титулов на ТБШ, чем Федерер

Тони Надаль, дядя и бывший тренер испанца Рафаэля Надаля, предположил, что его племянник обойдёт швейцарца Роджера Федерера по количеству титулов на турнирах «Большого шлема». В активе уроженца Базеля 20 таких трофеев, у Надаля — 19.
«Думаю, Рафа догонит Федерера по количеству титулов на „Шлемах“. Если меня спросят, кто из них в итоге выиграет больше трофеев на мэйджорах, то я назову своего племянника. Я понимаю, что ему 33, но Федерер тоже стареет.
Все достижения Рафаэля — его собственная заслуга, но, думаю, я тоже ему помог. Когда ты ставишь цель для талантливого ребёнка, то важен упорный труд. Пока Рафа увлечён игрой, он будет продолжать выступать. Конечно, случаются травмы, но ему всегда удавалось справляться с проблемами", — цитирует Тони Надаля Tennis World USA.
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