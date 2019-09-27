Т. Надаль: Рафа за карьеру выиграет больше титулов на ТБШ, чем Федерер

Тони Надаль, дядя и бывший тренер испанца Рафаэля Надаля, предположил, что его племянник обойдёт швейцарца Роджера Федерера по количеству титулов на турнирах «Большого шлема». В активе уроженца Базеля 20 таких трофеев, у Надаля — 19.



«Думаю, Рафа догонит Федерера по количеству титулов на „Шлемах“. Если меня спросят, кто из них в итоге выиграет больше трофеев на мэйджорах, то я назову своего племянника. Я понимаю, что ему 33, но Федерер тоже стареет.



Все достижения Рафаэля — его собственная заслуга, но, думаю, я тоже ему помог. Когда ты ставишь цель для талантливого ребёнка, то важен упорный труд. Пока Рафа увлечён игрой, он будет продолжать выступать. Конечно, случаются травмы, но ему всегда удавалось справляться с проблемами", — цитирует Тони Надаля Tennis World USA.