19-летняя украинка Ястремская объявила о расставании с тренером

19-летняя украинская теннисистка Даяна Ястремская сообщила о прекращении сотрудничество с тренером Оливье Женомом.



«Сегодня я бы хотела официально объявить, что мы с тренером Оливье Женомом прекратили сотрудничества во время турнира в Осаке. Хочу поблагодарить его за работу, участие и поддержку. Желаю ему удачи в будущей деятельности», — написала Ястремская.

Пост доступен в «твиттере» Даяны Ястремской.



На турнире в Осаке (Япония), который прошёл на минувшей неделе, украинка в первом круге проиграла россиянке Анастасии Павлюченковой. На этой неделе Ястремская дошла до четвертьфинала соревнований в Ухане (Китай), где проиграла чешке Петре Квитовой.

За карьеру уроженка Одессы выиграла 3 турнира WTA.