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19-летняя украинка Ястремская объявила о расставании с тренером

19-летняя украинка Ястремская объявила о расставании с тренером
Теннис / WTA 0

19-летняя украинская теннисистка Даяна Ястремская сообщила о прекращении сотрудничество с тренером Оливье Женомом.

«Сегодня я бы хотела официально объявить, что мы с тренером Оливье Женомом прекратили сотрудничества во время турнира в Осаке. Хочу поблагодарить его за работу, участие и поддержку. Желаю ему удачи в будущей деятельности», — написала Ястремская.

Пост доступен в «твиттере» Даяны Ястремской.

На турнире в Осаке (Япония), который прошёл на минувшей неделе, украинка в первом круге проиграла россиянке Анастасии Павлюченковой. На этой неделе Ястремская дошла до четвертьфинала соревнований в Ухане (Китай), где проиграла чешке Петре Квитовой.

За карьеру уроженка Одессы выиграла 3 турнира WTA.

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