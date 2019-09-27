19-летняя украинка Ястремская объявила о расставании с тренером
19-летняя украинская теннисистка Даяна Ястремская сообщила о прекращении сотрудничество с тренером Оливье Женомом.
«Сегодня я бы хотела официально объявить, что мы с тренером Оливье Женомом прекратили сотрудничества во время турнира в Осаке. Хочу поблагодарить его за работу, участие и поддержку. Желаю ему удачи в будущей деятельности», — написала Ястремская.
Пост доступен в «твиттере» Даяны Ястремской.
На турнире в Осаке (Япония), который прошёл на минувшей неделе, украинка в первом круге проиграла россиянке Анастасии Павлюченковой. На этой неделе Ястремская дошла до четвертьфинала соревнований в Ухане (Китай), где проиграла чешке Петре Квитовой.
За карьеру уроженка Одессы выиграла 3 турнира WTA.
Квитова похвалила 19-летнюю украинку Ястремскую
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