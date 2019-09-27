Симона Халеп отметила 28-й день рождения на Великой Китайской стене
Румынская теннисистка Симона Халеп отметилась свой 28-й день рождения на крупнейшем памятнике архитектуры — Великой Китайской стене. Соответствующие фотографии были опубликованы в Интернете.
Фото доступно в «твиттере» We Are Tennis.
В настоящее время Халеп является шестой ракеткой мира. В 2019 году румынка провела 55 матчей в одиночном разряде, из которых выиграла в 41 матче. В её активе один выигранный трофей в текущем сезоне — в финале Уимблдона она обыграла американку Серену Уильямс — 6:2, 6:2.
Напомним, что Великая Китайская стена является крупнейшим памятником мировой архитектуры. Её длина составляет почти 9 тыс. метров.
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