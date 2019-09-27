Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Федерер: беспокоился за тело Надаля после его финала на US Open

Федерер: беспокоился за тело Надаля после его финала на US Open
Теннис / ATP 0

Швейцарец Роджер Федерер заявил, что не сомневался в участии испанца Рафаэля Надаля в Laver Сup, хоть и беспокоился за его физическую готовность.

«Беспокоился за состояние тела Рафы после финала Открытого чемпионата США. Нужно понимать, что пятисетовый матч — это не просто пять партий. Это длительный процесс восстановления после такой игры.

Впрочем, Рафа — такой парень, который обязательно приедет на турнир, если у него нет действительно серьёзных проблем. Поэтому чувствовал, что и на Кубке Лэйвера он сыграет», — цитирует Федерера Tennis World USA.

Напомним, Федерер и Надаль стали победителем Кубка Лэйвера в составе команды Европы. В последний игровой день они должны были сыграть в паре, однако испанский теннисист отказался от выхода на корт, сославшись на травму.

Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент