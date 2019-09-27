Федерер: беспокоился за тело Надаля после его финала на US Open

Швейцарец Роджер Федерер заявил, что не сомневался в участии испанца Рафаэля Надаля в Laver Сup, хоть и беспокоился за его физическую готовность.
«Беспокоился за состояние тела Рафы после финала Открытого чемпионата США. Нужно понимать, что пятисетовый матч — это не просто пять партий. Это длительный процесс восстановления после такой игры.
Впрочем, Рафа — такой парень, который обязательно приедет на турнир, если у него нет действительно серьёзных проблем. Поэтому чувствовал, что и на Кубке Лэйвера он сыграет», — цитирует Федерера Tennis World USA.
Напомним, Федерер и Надаль стали победителем Кубка Лэйвера в составе команды Европы. В последний игровой день они должны были сыграть в паре, однако испанский теннисист отказался от выхода на корт, сославшись на травму.
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