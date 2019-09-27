Зверев потренировался с Хачановым и назвал его Papa Khach

Немецкий теннисист Александр Зверев опубликовал фотографию с россиянином Кареном Хачановым. Теннисисты провели совместную тренировку в столице Китая Пекине.



«Первая тренировка с Papa Khach», — так подписал фото немец.

Фото доступно в «твиттере» Александра Зверева.

Соревнования категории АТР 500 в Пекине стартуют в понедельник, 30 сентября. Действующим чемпионом турнира является грузин Николоз Басилашвили, который в прошлогоднем финале обыграл представителя Аргентины Хуана-Мартина дель Потро.



Хачанов и Зверев встречались друг с другом четыре раза. Каждый из теннисистов одержал по две победы. В 2019 году Карен и Александр сыграли на «Мастерсе» в Монреале — со счётом 6:3, 6:3 победил 23-летний россиянин.