Зверев потренировался с Хачановым и назвал его Papa Khach
Немецкий теннисист Александр Зверев опубликовал фотографию с россиянином Кареном Хачановым. Теннисисты провели совместную тренировку в столице Китая Пекине.
«Первая тренировка с Papa Khach», — так подписал фото немец.
Фото доступно в «твиттере» Александра Зверева.
Соревнования категории АТР 500 в Пекине стартуют в понедельник, 30 сентября. Действующим чемпионом турнира является грузин Николоз Басилашвили, который в прошлогоднем финале обыграл представителя Аргентины Хуана-Мартина дель Потро.
Хачанов и Зверев встречались друг с другом четыре раза. Каждый из теннисистов одержал по две победы. В 2019 году Карен и Александр сыграли на «Мастерсе» в Монреале — со счётом 6:3, 6:3 победил 23-летний россиянин.
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