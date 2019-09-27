Директор турнира в Марселе: Кубок Лэйвера — это бизнес, а не спорт

Жан-Франсуа Кожоль, директор теннисных соревнований в Марселе, считает выставочный турнир, организованный Роджером Федерером, обычным бизнес-проектом.



«Настоящий теннисный матч — вот, что для меня захватывающий теннис. Смотреть же как Федерер тренирует Надаля… Было интересно, но не более того. Это не спорт, это просто бизнес.



Не знаю, какое будущее ожидает Кубок Лэйвера, когда Рафа и Роджер завершат карьеры», — цитирует Кожоля Tennis World USA.



Напомним, Laver Cup лишь в этом году был официально включён в расписание АТР, однако очков за него теннисисты всё равно не получают. Все три розыгрыша выигрывала команда Европы с Роджером Федерером в составе. Дважды в турнире участвовал Рафаэль Надаль (2017, 2019). В 2018 второй звездой соревнований стал Новак Джокович.