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Кирьос подкараулил и напугал Калинскую. Видео

Кирьос подкараулил и напугал Калинскую. Видео
Теннис / WTA 0

Австралиец Ник Кирьос в очередной раз намекнул, что его отношения с российской теннисисткой Анной Калинской более чем дружеские.

24-летний Кирьос опубликовал в «сторис» на своей странице в «Инстаграме» видео, в котором испугал Калинскую. Теннисист спрятался за углом, а когда Анна входила в комнату, резко вскрикнул. Вскрикнула от неожиданности и россиянка.

Видео доступно на «Чемпионате».

Ранее сообщалось, что Кирьос встречается с Калинской. 24-летний австралиец постоянно комментирует сообщения 20-летней Анны в «Инстаграме», а также был замечен в её команде на турнире в Вашингтоне, на котором россиянка выполнила несколько подач с руки в стиле Кирьоса. Позже она рассказала, что на это её вдохновил Ник.

Кроме того, Кирьос присутствовал на матче Калинской на Открытом чемпионате США в парном разряде и назвал своей любимой теннисисткой, а ещё спустя некоторое время опубликовал совместное фото.

Ранее Ник встречался с представительницей Австралии Айлой Томлянович.

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