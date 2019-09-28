Федерер и Зверев проведут выставочный матч в Мексике

Третья ракетка мира из Швейцарии Роджер Федерер и немец Александр Зверев сыграют в выставочном матче в столице Мексики Мехико. Встреча пройдёт на стадионе «Пласа Мексико» – крупнейшей в мире арены для корриды, которая вмещает 41 200 зрителей, сообщает «твиттер» Mextennis.
Интересно, что в том случае, если встреча соберёт полный стадион, матч установит рекорд посещаемости теннисных матчей. Сейчас данный рекорд принадлежит Ким Клейстерс и Серене Уильямс, которые в 2010 году играли в Брюсселе (Бельгия) — на матч пришло более 35 тысяч человек.
Ранее сообщалось, что на домашнем стадионе мадридского «Реала» «Сантьягу Бернабеу» могут сыграть Рафаэль Надаль и Роджер Федерер. Президент «Реала» Флорентино Перес также хочет установить мировой рекорд посещаемости.
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