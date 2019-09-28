Джокович сыграет с квалифаером, Чилич с Сугитой — на старте турнира в Токио

Состоялась жеребьёвка турнира категории АТР 500 Rakuten Open, который пройдёт в Токио (Япония) с 30 сентября по 6 октября. В соревнованиях не примет участия ни один представитель России.
Первая ракетка мира Новак Джокович стартовый матч проведёт с одним из победителей квалификации. Вторая ракетка соревнований хорват Борна Чорич стартует матчем с японцем Таро Дэниэлом.
Японский теннисист Юити Сугита получил в соперники хорватского теннисиста Марина Чилича, а третья ракетка соревнований Давид Гоффен померится силами с представителем Испании Пабло Карреньо-Бустой.
Действующий чемпион турнира Даниил Медведев из России принял решение не защищать завоёванный в прошлом году трофей. Год назад в решающем матче он обыграл Кея Нисикори из Японии, который также пропустит грядущий розыгрыш соревнований.
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