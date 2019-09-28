Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Урал» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
11:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Джокович сыграет с квалифаером, Чилич с Сугитой — на старте турнира в Токио

Джокович сыграет с квалифаером, Чилич с Сугитой — на старте турнира в Токио
Теннис / ATP 0

Состоялась жеребьёвка турнира категории АТР 500 Rakuten Open, который пройдёт в Токио (Япония) с 30 сентября по 6 октября. В соревнованиях не примет участия ни один представитель России.

Первая ракетка мира Новак Джокович стартовый матч проведёт с одним из победителей квалификации. Вторая ракетка соревнований хорват Борна Чорич стартует матчем с японцем Таро Дэниэлом.

Японский теннисист Юити Сугита получил в соперники хорватского теннисиста Марина Чилича, а третья ракетка соревнований Давид Гоффен померится силами с представителем Испании Пабло Карреньо-Бустой.

Действующий чемпион турнира Даниил Медведев из России принял решение не защищать завоёванный в прошлом году трофей. Год назад в решающем матче он обыграл Кея Нисикори из Японии, который также пропустит грядущий розыгрыш соревнований.

Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент