Джокович сыграет с квалифаером, Чилич с Сугитой — на старте турнира в Токио

Состоялась жеребьёвка турнира категории АТР 500 Rakuten Open, который пройдёт в Токио (Япония) с 30 сентября по 6 октября. В соревнованиях не примет участия ни один представитель России.



Первая ракетка мира Новак Джокович стартовый матч проведёт с одним из победителей квалификации. Вторая ракетка соревнований хорват Борна Чорич стартует матчем с японцем Таро Дэниэлом.



Японский теннисист Юити Сугита получил в соперники хорватского теннисиста Марина Чилича, а третья ракетка соревнований Давид Гоффен померится силами с представителем Испании Пабло Карреньо-Бустой.



Действующий чемпион турнира Даниил Медведев из России принял решение не защищать завоёванный в прошлом году трофей. Год назад в решающем матче он обыграл Кея Нисикори из Японии, который также пропустит грядущий розыгрыш соревнований.