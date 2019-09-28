Бублик поспорит с Карреньо-Бустой за первый в карьере трофей АТР

Определились финалисты соревнований категории АТР 250 в Чэнду (Китай). Главный трофей соревнований разыграют представитель Казахстана Александр Бублик и испанец Пабло Карреньо-Буста.



В полуфинальном матче Бублик переиграл южноафриканца Ллойда Джорджа Харриса — 7:6 (7:6), 6:4. Матч продлился 1 час 27 минут.



Что касается Карреньо-Бусты, то он в финал пробился благодаря победе над канадцем Денисом Шаповаловым — 6:3, 6:4.



Бублик и Карреньо-Буста встречались в четвертьфинале «Кубка Кремля» — 2016, и победу со счётом 6:4, 2:6, 7:6 (7:1) одержал испанец.



Для теннисиста из Казахстана трофей в Чэнду может стать первой победой на турнирах категории АТР — ранее он побеждал лишь на соревнованиях категории «челленджер».