Ван Эйтванк обыграла Кырстю в финале соревнований в Ташкенте
Бельгийская теннисистка Элисон Ван Эйтванк стала чемпионкой турнира категории International в Ташкенте (Узбекистан). В решающем матче соревнований она оказалась сильнее румынки Сораны Кырсти — 6:2, 4:6, 6:4.
Продолжительность матча составила 2 часа 25 минут. На счету Ван Эйтванк 4 эйса, 3 двойные ошибки и 4 реализованные брейк-пойнта из 12. Её соперница отметилась 3 подачами навылет, 3 двойными ошибками и 2 брейками.
Для 25-летней бельгийки, которая является 61-й ракеткой мира этот трофей стал вторым в сезоне и четвёртым в карьере. Ранее она стала чемпионкой соревнований в Будапеште (Венгрия).
В прошлом сезоне победительницей турнира в Ташкенте стала представительница России Маргарита Гаспарян.
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