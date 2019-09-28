Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Крылья Советов» — «Тамбов». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Ван Эйтванк обыграла Кырстю в финале соревнований в Ташкенте

Ван Эйтванк обыграла Кырстю в финале соревнований в Ташкенте
Теннис / WTA 0

Бельгийская теннисистка Элисон Ван Эйтванк стала чемпионкой турнира категории International в Ташкенте (Узбекистан). В решающем матче соревнований она оказалась сильнее румынки Сораны Кырсти — 6:2, 4:6, 6:4.

Продолжительность матча составила 2 часа 25 минут. На счету Ван Эйтванк 4 эйса, 3 двойные ошибки и 4 реализованные брейк-пойнта из 12. Её соперница отметилась 3 подачами навылет, 3 двойными ошибками и 2 брейками.

Для 25-летней бельгийки, которая является 61-й ракеткой мира этот трофей стал вторым в сезоне и четвёртым в карьере. Ранее она стала чемпионкой соревнований в Будапеште (Венгрия).

В прошлом сезоне победительницей турнира в Ташкенте стала представительница России Маргарита Гаспарян.

Ташкент. Финал
28 сентября 2019, суббота. 11:00 МСК
Элисон Ван Эйтванк
61
Бельгия
Элисон Ван Эйтванк
Э. Ван Эйтванк
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		4 6
2 		6 4
         
Сорана Кырстя
96
Румыния
Сорана Кырстя
С. Кырстя
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент