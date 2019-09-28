Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Шеффилд Юнайтед» — «Ливерпуль». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Кузнецова, Блинкова и Кудерметова узнали первых соперниц в Пекине

Кузнецова, Блинкова и Кудерметова узнали первых соперниц в Пекине
Теннис / WTA 0

На соревнованиях категории Premier в Пекине (Китай) состоялось распределение победителей квалификационных соревнований. Имена соперниц по первому кругу узнали три представительницы России.

Экс вторая ракетка мира Светлана Кузнецова за выход во второй раунд Открытого чемпионата Китая поборется с американской Кристиной Макхэйл. Екатерина Александрова встретится с представительницей США Бернардой Перой, а Анна Блинкова, пробившаяся на турнир через квалификацию, померится силами с теннисисткой из Казахстана Юлией Путинцевой.

Ранее стало известно, что Анастасия Павлюченкова и Вероника Кудерметова встретятся в матче первого раунда.

Соревнования, действующей победительницей которых является датчанка Каролина Возняцки, пройдут с 28 сентября по 6 октября.

Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент