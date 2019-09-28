Кузнецова, Блинкова и Кудерметова узнали первых соперниц в Пекине

На соревнованиях категории Premier в Пекине (Китай) состоялось распределение победителей квалификационных соревнований. Имена соперниц по первому кругу узнали три представительницы России.



Экс вторая ракетка мира Светлана Кузнецова за выход во второй раунд Открытого чемпионата Китая поборется с американской Кристиной Макхэйл. Екатерина Александрова встретится с представительницей США Бернардой Перой, а Анна Блинкова, пробившаяся на турнир через квалификацию, померится силами с теннисисткой из Казахстана Юлией Путинцевой.



Ранее стало известно, что Анастасия Павлюченкова и Вероника Кудерметова встретятся в матче первого раунда.



Соревнования, действующей победительницей которых является датчанка Каролина Возняцки, пройдут с 28 сентября по 6 октября.