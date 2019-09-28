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Шарапова не выступит на Кубке Кремля

Шарапова не выступит на Кубке Кремля
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Мария Шарапова не примет участие в Кубке Кремля, который состоится в Москве с 12 по 20 октября. Об этом рассказала сама теннисистка, отвечая на вопросы подписчиков в своём «инстаграме».

Вместо российских соревнований Шарапова выступит на турнире в Люксембурге, который пройдёт в те же дни. Спортсменка также отметила, что её участие на турнире в Линце (Австрия) находится под вопросом из-за физического состояния. «Всё ещё не знаю, буду ли готова. Только начала подавать сегодня», — отметила Шарапова.

Напомним, действующей чемпионкой соревнований категории «Премьер» является россиянка Дарья Касаткина. В финале прошлогоднего розыгрыша она обыграла представительницу Туниса Онс Жабер со счётом 2:6, 7:6 (7:3), 6:4.

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