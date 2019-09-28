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Касаткина одержала волевую победу над 102-й ракеткой мира на турнире в Пекине

Касаткина одержала волевую победу над 102-й ракеткой мира на турнире в Пекине
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Дарья Касаткина стартовала на турнире в Пекине (Китай) с волевой победы над хозяйкой кортов Пэн Шуай, получившей уайлд-карт от организаторов, со счётом 2:6, 6:4, 6:4.

Продолжительность поединка составила 2 часа 42 минуты. Касаткина ни разу не подала навылет, совершила 6 двойных ошибок и реализовала 7 брейк-пойнтов из 16. На счету китаянки, занимающей 102-ю строчку рейтинга WTA, 1 эйс, 2 двойные ошибки и 7 реализованных брейк-пойнтов из 14.

За выход в третий круг соревнований Касаткина поспорит с 12-й ракетой турнира Ариной Соболенко из Беларуси, которая пропускала стартовый раунд. Напомним, сегодня, 28 сентября, Соболенко выиграла турнир в Ухане (Китай), одолев в финальной встрече американку Элисон Риске — 6:3, 3:6, 6:1.

Пекин (ж). 1-й круг
28 сентября 2019, суббота. 16:45 МСК
Дарья Касаткина
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
2 		6 6
6 		4 4
         
Пэн Шуай
Китай
Пэн Шуай
П. Шуай
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