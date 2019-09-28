Шарапова рассказала, почему не подписана на Надаля в «Инстаграме»

Бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова ответила на вопросы болельщиков в своём «инстаграме».
Один из пользователей поинтересовался, почему в подписках у теннисистки нет второго номера рейтинга ATP испанца Рафаэля Надаля. «В основном большая часть моей жизни наполнена спортом. Поэтому приятно открыть приложение, которое отключит меня от этого», — ответила россиянка.
Напомним, Шарапова заявила, что не примет участия в Кубке Кремля, который состоится в Москве с 12 по 20 октября. Теннисистка выступит на турнире в Люксембурге, который совпадает с российскими соревнованиями по времени проведения.
Действующей чемпионкой Кубка Кремля является россиянка Дарья Касаткина, в финале прошлогоднего розыгрыша обыгравшая представительницу Туниса Онс Жабер со счётом 2:6, 7:6 (7:3), 6:4.
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