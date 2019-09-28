Петкович поддержала соперницу, расплакавшуюся после снятия из-за травмы

Немецкая теннисистка Андреа Петкович поддержала соперницу из Чехии Мари Боузкову, которая не сумела доиграть финальный матч квалификационного раунда за право выступить в основной сетке турнира в Пекине (Китай).



21-летняя уроженка Чехии отказалась от продолжения борьбы при счёте 5:7, 1:2. Уходя с корта, спортсменка заплакала. Тогда Петкович обняла её и попыталась утешить.

Фото доступно в «твиттере» REO7HOTSHOTS.



После встречи Боузкова поблагодарила Петкович за поддержку. «Тот случай, когда ваш кумир с возрастом становится ещё большим кумиром. Андреа Петкович, ещё раз спасибо за то, что ты была так добра и поддержала меня!» — написала теннисистка из Чехии в своём «твиттере».



Турнир в Пекине завершится 6 октября. Призовой фонд соревнований составляет $ 8,2 млн.