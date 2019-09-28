Соболенко выполнила наибольшее количество эйсов в финале турнира WTA с 2008 года

Теннисистка из Беларуси Арина Соболенко, ставшая чемпионкой турнира в Ухане (Китай), обыграв в решающем поединке американку Элисон Риске со счётом 6:3, 3:6, 6:1, установила рекордное достижение.



Спортсменка выполнила 18 эйсов за матч, что является её личным рекордом. Этот результат также стал лучшим в финалах WTA за последние 11 лет, сообщает WTA Insider. Соболенко делит лидерство по этому показателю с американкой Сереной Уильямс, которая выполнила 18 подач навылет в финале Открытого чемпионата Австралии в 2015 году, обыграв россиянку Марию Шарапову со счётом 6:3, 7:6 (7:5).



Напомним, Соболенко побеждает на турнире категории Premier в Ухане второй раз подряд. В финале прошлогоднего розыгрыша она обыграла представительницу Эстонии Анетт Контавейт.