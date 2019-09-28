Дядя Надаля: я никогда не брал денег, тренируя Рафу

Тони Надаль, дядя и бывший тренер испанца Рафаэля Надаля, сообщил, что никогда не брал денег во время работы со своим племянником.



Он заявлял об этом и ранее, однако несколько месяцев назад во время пресс-конференции Рафаэль Надаль отметил, что это не совсем так. Поэтому Тони вновь высказался о работе с племянником. «Когда мой брат Себастьян, отец Рафаэля, спросил меня о деньгах, я отверг это предложение. Это был мой выбор. Я вместе с братом являюсь совладельцем компаний, поэтому заработал таким образом. Это правда.



После завершения работы с Рафой молодые игроки просили меня, чтобы я тренировал и наставлял их, но я не хочу этого, потому что являюсь директором академии Рафаэля Надаля и не могу находится в стане команды противника в матчах с моим племянником», — приводит слова Тони Надаля Tennis World USA.