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Дядя Надаля: я никогда не брал денег, тренируя Рафу

Дядя Надаля: я никогда не брал денег, тренируя Рафу
Теннис / ATP 0

Тони Надаль, дядя и бывший тренер испанца Рафаэля Надаля, сообщил, что никогда не брал денег во время работы со своим племянником.

Он заявлял об этом и ранее, однако несколько месяцев назад во время пресс-конференции Рафаэль Надаль отметил, что это не совсем так. Поэтому Тони вновь высказался о работе с племянником. «Когда мой брат Себастьян, отец Рафаэля, спросил меня о деньгах, я отверг это предложение. Это был мой выбор. Я вместе с братом являюсь совладельцем компаний, поэтому заработал таким образом. Это правда.

После завершения работы с Рафой молодые игроки просили меня, чтобы я тренировал и наставлял их, но я не хочу этого, потому что являюсь директором академии Рафаэля Надаля и не могу находится в стане команды противника в матчах с моим племянником», — приводит слова Тони Надаля Tennis World USA.

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