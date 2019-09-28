Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Кудерметова обратилась к болельщикам, выиграв турнир в Ухане в парном разряде

Кудерметова обратилась к болельщикам, выиграв турнир в Ухане в парном разряде
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Вероника Кудерметова, обыгравшая вместе с хозяйкой кортов Дуань Инъин дуэт Элисе Мертенс (Бельгия)/Арина Соболенко (Беларусь, 2) со счётом 7:6 (7:3), 6:2 в финале турнира в Ухане (Китай) в парном разряде, выразила болельщикам благодарность за поддержку.

«Привет! Мы выиграли титул в парном разряде в Ухане. Мы так счасливы! Спасибо за вашу поддержку. Может быть, мы попробуем сыграть вместе на следующих турнирах», — сказала Кудерметова в видеообращении, опубликованном в официальном аккаунте WTA в «Твиттере».

Стоит отметить, что теннисистка не планировала выступать на турнире вместе с Дуань Инъин, однако партнёрша китаянки не сумела приехать на соревнования, после чего россиянка предложила ей объединиться.

Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент