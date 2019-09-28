Кудерметова обратилась к болельщикам, выиграв турнир в Ухане в парном разряде

Российская теннисистка Вероника Кудерметова, обыгравшая вместе с хозяйкой кортов Дуань Инъин дуэт Элисе Мертенс (Бельгия)/Арина Соболенко (Беларусь, 2) со счётом 7:6 (7:3), 6:2 в финале турнира в Ухане (Китай) в парном разряде, выразила болельщикам благодарность за поддержку.



«Привет! Мы выиграли титул в парном разряде в Ухане. Мы так счасливы! Спасибо за вашу поддержку. Может быть, мы попробуем сыграть вместе на следующих турнирах», — сказала Кудерметова в видеообращении, опубликованном в официальном аккаунте WTA в «Твиттере».

Стоит отметить, что теннисистка не планировала выступать на турнире вместе с Дуань Инъин, однако партнёрша китаянки не сумела приехать на соревнования, после чего россиянка предложила ей объединиться.