Маррей: я всё ещё способен соревноваться на высоком уровне

Бывшая первая ракетка мира британец Энди Маррей, продолжающий набирать кондиции после повторной операции на тазобедренном суставе, поделился мыслями о своём физическом состоянии.



«У меня не болит бедро после двух с половиной часов игры, поэтому ясно, что я всё ещё могу соревноваться на высоком уровне. Моё тело многое перенесло за все эти годы, но учитывая то, что произошло в последние пару лет, я всё ещё хочу много работать и усердно тренироваться.



Просто позволяю себе немного больше времени, чтобы отдохнуть и расслабиться. Когда я тренируюсь и играю, я всё равно прилагаю максимальные усилия, но хочу дать своему телу немного больше времени для восстановления. Раньше я об этом не думал», — приводит слова Маррея Tennis 365.



Во втором круге соревнований в Чжухае (Китай) британец уступил австралийцу Алексу де Минору со счётом 6:4, 2:6, 4:6. Теннисисты провели на корте 2 часа 44 минуты.