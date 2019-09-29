37-летний Юханссон, не выходивший на корт с 2013 года, сыграет в Стокгольме

Бывшая девятая ракетка мира швед Йоахим Юханссон примет участие в предварительном отборе турнира в Стокгольме. На соревнованиях 16 теннисистов разыграют две уайлд-кард в квалификационную сетку.



37-летний спортсмен объявил о завершении карьеры в 2011 году. Однако в 2013-м он получил уайлд-кард в квалификацию в Стокгольме, пробился в основную сетку и успешно преодолел первый раунд. Во втором круге швед уступил канадцу Милошу Раоничу.

В 2004 году Юханссон смог дойти до полуфинала Открытого чемпионата США. В 2005-м теннисист смог установить рекорд по количеству эйсов в одном матче – 51. Его в 2009 году побил представитель Хорватии Иво Карлович.