Блинкова разгромно проиграла Путинцевой на старте турнира в Пекине

Российская теннисистка Анна Блинкова, пробившаяся в основную сетку турнира в Пекине (Китай) через квалификацию проиграла в матче первого круга представительнице Казахстана Юлии Путинцевой со счётом 0:6, 1:6. Соперницы ранее не встречались.



Продолжительность поединка составила 1 час 10 минут. Путинцева ни разу не подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 5 брейк-пойнтов из 9. На счету Блинковой 2 эйса, 2 двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из 1.



За выход в третий круг Путинцева поспорит с первой ракеткой планеты австралийкой Эшли Барти, которая пропускала стартовый раунд соревнований.



Действующей чемпионкой турнира в Пекине является датчанка Каролина Возняцки. В финале прошлогоднего розыгрыша она обыграла теннисистку из Латвии Анастасию Севастову — 6:3, 6:3.

