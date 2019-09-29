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Блинкова разгромно проиграла Путинцевой на старте турнира в Пекине

Блинкова разгромно проиграла Путинцевой на старте турнира в Пекине
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Анна Блинкова, пробившаяся в основную сетку турнира в Пекине (Китай) через квалификацию проиграла в матче первого круга представительнице Казахстана Юлии Путинцевой со счётом 0:6, 1:6. Соперницы ранее не встречались.

Продолжительность поединка составила 1 час 10 минут. Путинцева ни разу не подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 5 брейк-пойнтов из 9. На счету Блинковой 2 эйса, 2 двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из 1.

За выход в третий круг Путинцева поспорит с первой ракеткой планеты австралийкой Эшли Барти, которая пропускала стартовый раунд соревнований.

Действующей чемпионкой турнира в Пекине является датчанка Каролина Возняцки. В финале прошлогоднего розыгрыша она обыграла теннисистку из Латвии Анастасию Севастову — 6:3, 6:3.

Пекин (ж). 1-й круг
29 сентября 2019, воскресенье. 09:20 МСК
Юлия Путинцева
Казахстан
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
0 		1  
         
Анна Блинкова
Россия
Анна Блинкова
А. Блинкова
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Новости. Теннис
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