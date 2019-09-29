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Агасси – о Медведеве: никогда не было высокого игрока с таким хорошим движением

Агасси – о Медведеве: никогда не было высокого игрока с таким хорошим движением
Теннис / ATP 0

Восьмикратный победитель турниров «Большого шлема», олимпийский чемпион, бывшая первая ракетка мира Андре Агасси поделился впечатлением от игры россиянина Даниил Медведева, который сумел выйти в финал на пяти турнирах подряд, включая Открытый чемпионат США.

«Наверное, никогда раньше в теннисе не было игрока ростом 198 см, который так хорошо двигается. Он знает, когда надавить, когда добавить остроты в игру, и понимает, когда соперник может сам отдать победу. У него очень высокий теннисный IQ, хорошие навыки как в атаке, так и в обороне. Поэтому сейчас все за ним следят», — приводит слова Агасси Tennis 365.

Медведев занимает четвёртую позицию в рейтинге ATP. В финале турнира в Санкт-Петербурге россиянин одержал уверенную победу над представителем Хорватии Борной Чоричем со счётом 6:3, 6:1.

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