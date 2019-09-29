Агасси – о Медведеве: никогда не было высокого игрока с таким хорошим движением

Восьмикратный победитель турниров «Большого шлема», олимпийский чемпион, бывшая первая ракетка мира Андре Агасси поделился впечатлением от игры россиянина Даниил Медведева, который сумел выйти в финал на пяти турнирах подряд, включая Открытый чемпионат США.



«Наверное, никогда раньше в теннисе не было игрока ростом 198 см, который так хорошо двигается. Он знает, когда надавить, когда добавить остроты в игру, и понимает, когда соперник может сам отдать победу. У него очень высокий теннисный IQ, хорошие навыки как в атаке, так и в обороне. Поэтому сейчас все за ним следят», — приводит слова Агасси Tennis 365.



Медведев занимает четвёртую позицию в рейтинге ATP. В финале турнира в Санкт-Петербурге россиянин одержал уверенную победу над представителем Хорватии Борной Чоричем со счётом 6:3, 6:1.

