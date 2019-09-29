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31 эйс не помог Бублику обыграть Карреньо-Бусту в финале турнира в Чэнду

31 эйс не помог Бублику обыграть Карреньо-Бусту в финале турнира в Чэнду
Теннис / ATP 0

Уроженец Гатчины Александр Бублик, ныне выступающий за Казахстан, не сумел одержать победу на турнире категории ATP 250 в Чэнду (Китай). В финальном матче он уступил испанцу Пабло Карреньо-Бусте — 7:6 (7:5), 4:6, 7:6 (3:7). Теннисист из Испании упрочил лидерство по показателю личных встреч – 2-0.

Продолжительность поединка составила 2 часа 8 минут. Теннисист из Казахстана 31 раз подал навылет, совершил 9 двойных ошибок и не реализовал ни одного брейк-пойнта из 1. На счету Карреньо-Бусты 7 эйсов, 1 двойная ошибка и 1 реализованный брейк-пойнт из 7.

Для 28-летнего испанца этот титул стал четвёртым в профессиональной карьере. В 2016 году он побеждал на турнире в Уинстон-Сейлеме (США), а также на Кубке Кремля. Год спустя испанец первенствовал на соревнованиях в Эшториле (Португаля).

Чэнду. Финал
29 сентября 2019, воскресенье. 10:25 МСК
Пабло Карреньо-Буста
63
Испания
Пабло Карреньо-Буста
П. Карреньо-Буста
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 5 		6 7 7
7 7 		4 6 3
         
Александр Бублик
71
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик
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